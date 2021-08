Dalot, il Milan spera ancora: il terzino va in gol col Manchester Utd

Il Milan attende di capire se Dalot sarà nuovamente rossonero. Intanto il portoghese va in gol con il Manchester Utd contro l'Everton

In pieno recupero, nella ripresa, il gol di Dalot : un gran colpo di testa a scavalcare il portiere avversario. Oltre alla marcatura, mezz'ora di spessore per il portoghese. Il classe 1999 sta convincendo Ole Gunnar Solskjaer nel pre-campionato ed il Manchester United potrebbe decidere di tenerlo in rosa. Il Milan, però, spera.

Dopo un anno in prestito con la maglia rossonera addosso Diogo Dalot ha convinto sia mister Pioli che la dirigenza, che lo vorrebbero riportare a Milano. Trattativa, però, difficile. Gli inglesi non aprono al prestito . L'operazione potrebbe avere risvolti positivi negli ultimi giorni di mercato. Un anno fa, infatti, il portoghese era stato praticamente scaricato dai 'Red Devils'. Un prestito oneroso con obbligo di riscatto potrebbe essere la soluzione che accontenterebbe tutti.

Diogo Dalot, intanto, non ha ancora aggiornato i suoi profili social. Il terzino risulta ancora un calciatore del Milan, a testimonianza della sua voglia di tornare a vestirsi di rossonero. L'ambiente è pronto ad accoglierlo, ma serve trovare la quadra con il Manchester United. Intanto, come detto, Dalot ha segnato in amichevole. Ilicic, James Rodriguez e non solo: ecco le news di oggi sul mercato del Milan.