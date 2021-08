Dalla Spagna: “Il Barça prova a tenere Messi”. È la verità? Il punto

Lionel Messi ha dato il suo addio al Barcellona. Sembra, però, che il club blaugrana stia lavorando sottotraccia per evitare che vada al PSG

Un paio di giorni fa si è tenuta, al 'Camp Nou', la conferenza stampa d'addio al Barcellona di Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino, dunque, ha lasciato il club catalano dopo ben 21 anni di militanza, tra giovanili e Prima Squadra: anni ruggenti, nei quali Messi ha vinto tutto ciò che c'era da vincere.

La separazione tra Barça e Messi è si resa doverosa perché la situazione debitoria nel quale versa il club presieduto da Joan Laporta non ha consentito di poter ratificare l'offerta contrattuale già concordata con Messi (contratto fino al 30 giugno 2026, ingaggio da 40 milioni di euro a stagione, eccezion fatta per il primo anno: ne avrebbe presi 20).

Le regole interne stringenti de LaLiga sul Fair Play Finanziario hanno, di fatto, messo il bollino sull'addio di Messi alla squadra della sua vita. Tutto il mondo, adesso, attende con trepida attesa il suo trasferimento al PSG, società con la quale Messi dovrebbe firmare un contratto biennale, con opzione sulla terza stagione, alle stesse cifre dell'amico Neymar (ovvero 36 milioni di euro netti all'anno).

Finora, però, il tanto agognato sbarco di Messi sotto la Torre Eiffel ancora non è avvenuto. Perché? Una versione della storia ha provato a fornirla, questa notte, 'La Porteria de betevé', che ha sottolineato come, in realtà, sottotraccia, Messi stesse ancora trattando con il Barcellona per cercare di trovare una soluzione positiva all'intricata situazione. Non ha fatto mistero, infatti, di essere addolorato di lasciare i catalani.

Nella loro esclusiva hanno spiegato come il trait d'union tra Messi e il Barça sia stato Ferran Reverter, CEO della società iberica. Poi, nel corso della notte, sono arrivate tante smentite in merito a questa pista. Il Barcellona, attraverso una sua fonte interna, ha negato che siano riprese le trattative per il rinnovo del contratto di Messi. Il quale, oggi, dovrebbe essere a Parigi per mettere nero su bianco con il PSG.

La società presieduta da Nasser Al-Khelaïfi, si mormora, vorrebbe annunciarlo in mattinata, dopo le ore 10:00. Non resta, dunque, che aspettare un po' e vedere l'evolversi della giornata. Onestamente, non sembrano esserci più dubbi sul futuro di Messi al PSG. Anche l'ex rossonero Gianluigi Donnarumma, ieri, si è sbottonato su quest'operazione di mercato, non lasciando spazio ad ulteriori interpretazioni.