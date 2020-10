Dalla Francia: il PSG torna a pensare ad Allegri per il dopo Tuchel

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Dopo la sconfitta interna del PSG contro il Manchester United in Champions League, la panchina di Thomas Tuchel torna a traballare.

Un avvio di stagione molto altalenante per i parigini, che non sta soddisfacendo per nulla la ricca proprietà. Dalla Francia scrivono che, oltre agli scarsi risultati ottenuti a settembre e a ottobre, anche la mancanza di gioco potrebbe essere uno dei fattori che porterebbero Tuchel all’esonero. Allora ecco che riecheggiano i soliti rumors che riguardano Massimiliano Allegri come favorito per la panchina del PSG. Oltre ad Allegri, anche Mauricio Pochettino e Thiago Motta, sarebbero in lizza per sostituire l’accerchiato Tuchel.

