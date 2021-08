‘Daily Star’: “Bernardo Silva al Milan: operazione da 45 milioni totali”

Bomba di calciomercato direttamente dall'Inghilterra. Per il 'Daily Star', Bernardo Silva potrebbe passare al Milan per finanziare Harry Kane

Carmelo Barillà

Bomba di calciomercato direttamente dall'Inghilterra. Per il 'Daily Star', Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, potrebbe passare al Milan per finanziare l'acquisto di Harry Kane dal Tottenham. Un affare da 45 milioni di sterline complessivi, secondo gli inglesi: un prestito biennale a 15 milioni ed un diritto di riscatto nel 2023 per altri 30. Ciò consentirebbe al Manchester City di rientrare dei costi dell'acquisto di Bernardo Silva dal Monaco nel 2017. Per il portoghese, infatti, gli inglesi spesero 43 milioni di sterline.

L'arrivo in rosa di Jack Grealish, pagato oltre 100 milioni di sterline, avrebbe lasciato scontento Silva. Nonostante la titolarità nella gara di oggi pomeriggio contro il Norwich (stravinta 5-0), infatti, Grealish è un diretto concorrente di Bernardo Silva per una maglia. Nelle scorse settimane si è parlato di cessione imminente per il portoghese, considerato non più imprescindibile da Pep Guardiola. Ma le piste Benfica e Atletico Madrid non si sono concretizzate. Ecco allora spuntare il Milan.

Un affare complicatissimo, ma che a determinate condizioni potrebbe diventare possibile. Il Milan, come noto, ha bisogno di un calciatore sulla trequarti, meglio se sappia fare anche l'esterno destro. Bernardo Silva sarebbe un profilo ideale sotto questo punto di vista. Un'operazione in stile Brahim Diaz non è da escludere a priori.

Il Milan potrebbe - come scrive il 'Daily Star' - chiedere il calciatore in prestito biennale, pagando una cifra consistente (circa 17 milioni di euro da spalmare sulle due stagioni) per poi avere un diritto di riscatto a 30-32 nel 2023. Staremo a vedere gli sviluppi nelle prossime settimane, ormai le ultime della sessione estiva di calciomercato. Il 31 agosto si avvicina e Bernardo Silva potrebbe diventare il sogno che si trasforma in realtà per il Milan e per i suoi tifosi.