Da “nuovo Foden” a oggetto misterioso. Milan, che fai con Liberali?

Un anno fa l'esplosione nella pre-season ma poi ... — Mattia Liberali era emerso un anno fa, durante la tournée negli USA agli ordini di Paulo Fonseca. In quell'occasione il trequartista classe 2007 si era messo in mostra contro Manchester City e Real Madrid, impressionando gli addetti ai lavori.

La stagione 2024/25, però, non è stata così brillante, complice la poca chiarezza sulla gestione del ragazzo da parte della società rossonera. Per Liberali il progetto Milan Futuro sembrava poter calzare a pennello. Un'intera stagione in Serie C gli avrebbe permesso di crescere e di diventare pronto per il definitivo salto tra i grandi. La sua annata, invece, si è divisa tra la seconda squadra (con cui ha collezionato 10 presenze in totale) e la Primavera, senza che potesse trovare continuità di rendimento.

L'acuto stagionale Liberali l'ha vissuto il 15 dicembre, quando Fonseca lo schierò titolare sulla trequarti contro il Genoa nella partita in cui si celebravano i 125 di storia rossonera. Una serata che Mattia dimenticherà difficilmente, ma che non ha avuto seguito finora. Si è trattata, infatti, dell'unica partita con la prima squadra e ancora adesso non è chiaro cosa il Milan abbia in mente per lui.

Il suo contratto scade tra un anno. Cosa si fa? — Il Milan ha un progetto per Mattia Liberali? Questa è una domanda lecita. Il contratto che lo lega al club scadrà a giugno 2026 e, per ora, non si è parlato di rinnovo. Intanto Allegri lo ha convocato per la tournée e sabato scorso lo ha fatto giocare contro il Milan Futuro. Nella vittoria per 3-0 contro la seconda squadra, Liberali è anche andato in gol. Evidentemente, il neo tecnico rossonero lo vuole visionare attentamente per capire se ci sono margini per ritagliargli un posto nella rosa rossonera per la stagione alle porte.

Dunque, gli scenari sono quattro. Primo: Allegri decide di puntare sul ragazzo e convince la società a proporgli il rinnovo di contratto. Secondo: Liberali firma il rinnovo e viene mandato in prestito altrove per fare esperienza. Terzo: la situazione contrattuale rimane invariata e il calciatore viene venduto a titolo definitivo. Quarto: la situazione contrattuale rimane invariata e tra 6 mesi il calciatore sarà libero di firmare a zero per qualsiasi squadra.

Dato per assodato che il quarto scenario è - o quantomeno dovrebbe essere - il più improbabile, quale degli altri tre si verificherà? Le prossime settimane potranno dirci molto a riguardo. Di sicuro, è possibile affermare che sarebbe un peccato perdere un talento del genere o comunque non provare neanche a coltivarlo fino in fondo.