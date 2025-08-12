Michele Criscitiello, giornalista, ha scritto un lungo editoriale sul mercato del Milan: Tare, Ibrahimovic e non solo. Ecco le sue parole
"Il vero Direttore Sportivo non è quello bravo a comprare a suon di milioni di euro ma deve avere la capacità di vendita". Michele Criscitiello, giornalista, ha scritto un lungo editoriale sul mercato del Milan: Tare, Ibrahimovic e non solo. Ecco le sue parole nel lungo pezzo per Sportitalia: "Il Milan è passato da Ibra a Tare e i primi risultati si vedono. Pulizia parziale e incasso totale. Fare cosi tanti soldi con una squadra reduce da una stagione disastrosa non era facile eppure il Milan ci sta riuscendo. Poi se sta acquistando bene e se questo Milan sarà più forte non lo sappiamo ancora. Sta di fatto che Furlani ride e gode per le cessioni milionarie".
Criscitiello fa il punto sulle uscite: "Thiaw se ne va e a Casa Milan arrivano 35 milioni di euro più forse 5 futuri. Reijnders andava tenuto, vero, ma se ti offrono 55 + 16, nessun club italiano può trattenerlo. Se ne va Royal e ti fai dare 9 milioni di euro. Morata è stato un pacco per il Milan e tra Galatasaray e Como incasserai 15 milioni di euro. Theo Hernandez in Arabia ha portato nel file di Furlani 20 milioni di euro + 5 di bonus futuri".