Costacurta: “Ibra un fuoriclasse, ma ci vuole qualcuno che lo faccia rifiatare”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ieri sera al termine della gara Milan-Atalanta, Alessandro Costacurta ha commentato a Sky Sport il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

“E’ un fuoriclasse, grande capacità di dialogare con i compagni, mandarli in porta, tenere la palla… E’ chiaro che ci voglia qualcuno per farlo rifiatare, mi piacerebbe qualcuno con le sue caratteristiche, non è facile ma secondo me c’è”.

GIALLO O ROSSO A BIGLIA? ECCO COSA HA DETTO COSTACURTA>>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓