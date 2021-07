Coppa Sudamericana, Kaio Jorge in gol contro l’Independiente (Video)

In attesa di capire il suo futuro, Kaio Jorge continua a stupire con la maglia del Santos: il brasiliano in gol in Coppa Sudamericana

Ormai non è più un mistero: il Milan vuole fortemente Kaio Jorgee lo vuole subito nonostante possa arrivare a parametro zero a gennaio. Il brasiliano, infatti, ha il contratto in scadenza a dicembre 2021 con il Santos. In attesa di capire se il suo futuro si tingerà di rossonero, il giovane talento classe 2002 continua a fare quello che gli riesce meglio: ovvero fare gol. In occasione del match di ritorno degli Ottavi di finale di Coppa Sudamericana, infatti, Kaio Jorge ha siglato il gol del momentaneo 1-0 prima del pareggio dell'Independiente. Un pareggio indolore per il Santos, che passa il turno in virtù dell'1-0 dell'andata, firmato sempre Kaio Jorge. Ecco il video del gol. Milan, non solo Kessie: c'è da blindare Theo Hernandez. Le ultime