Calciomercato Milan – Sprint per Kaio Jorge: il Santos abbassa il prezzo

Le ultime sul calciomercato del Milan. I rossoneri continuano a spingere per il classe 2002 Kaio Jorge. Il Santos, intanto, abbassa il prezzo

Nonostante l'arrivo di Olivier Giroud e la presenza di Zlatan Ibrahimovic, il Milan vuole regalare anche un terzo attaccante a Stefano Pioli. L'obiettivo numero uno rimane Kaio Jorge , giovane talento classe 2002 in forza al Santos. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' i rossoneri hanno già raggiunto un accordo di massima con il giocatore. A questo punto occorre trovare un punto d'incontro con il club brasiliano, che adesso vuole 6 milioni di euro a fronte dei 10 chiesti in precedenza .

Il quotidiano torinese sottolinea come il Milan sia disposto a concedere 3 milioni di euro al Santos come indennizzo. La dirigenza può avvalersi della situazione contrattuale del giocatore, che andrà in scadenza il prossimo 31 dicembre 2021. Milan, non solo Kessie: c'è da blindare Theo Hernandez. Le ultime