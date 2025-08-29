Conceicao pronto a sostituire Mourinho: l’ex Milan verso il Fenerbahce

Ex Milan, Conceicao tra i candidati per il dopo Mourinho al Fenerbahce—
"Siamo tutti a conoscenza della notizia che l'allenatore José Mourinho è stato esonerato dal consiglio di amministrazione del nostro club, con decorrenza da oggi. Considerando che mancano esattamente 23 giorni all'assemblea generale straordinaria, la decisione del nuovo allenatore è di vitale importanza. Pertanto, dobbiamo annunciare che il nostro candidato alla carica di allenatore è Sergio Conceicao".
E poi continua: "Sergio Conceicao è pronto a unirsi al nostro club in condizioni migliori rispetto al nostro ex allenatore, José Mourinho. Considerando il carattere ambizioso e stimolante di Conceição, che è anche in linea con l'identità del nostro club, crediamo fermamente che ci condurrà ai successi desiderati.
Ci aspettiamo che la nostra dirigenza agisca con questa visione e mentalità, ed esprimiamo la nostra soddisfazione nell'intervenire se necessario. Il Fenerbahçe è più importante di qualsiasi altra cosa".
