Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Conceicao pronto a sostituire Mourinho: l’ex Milan verso il Fenerbahce

CALCIOMERCATO MILAN

Conceicao pronto a sostituire Mourinho: l’ex Milan verso il Fenerbahce

Conceicao pronto a sostituire Mourinho: l’ex Milan verso il Fenerbahce
Milan Conceicao, l’ex rossonero in corsa per sostituire Mourinho al Fenerbahce dopo l’esonero del tecnico portoghese. La situazione.
Francesco De Benedittis

Una delle notizie più interessanti del calcio estero arriva dalla Turchia, dove l’ex Inter e Roma José Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahce. Il portoghese, per la seconda volta alla guida del club turco, non è riuscito a centrare la qualificazione in Champions League.

Tra i possibili nomi per sostituirlo spunta quello di un’altra vecchia conoscenza della Serie A: Sergio Conceicao. L’allenatore portoghese è infatti seguito con grande interesse dal possibile prossimo presidente del Fenerbahce, Sadettin Saran, che ha reso pubblica la sua candidatura proprio attraverso i propri profili social. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE

Ex Milan, Conceicao tra i candidati per il dopo Mourinho al Fenerbahce

—  

"Siamo tutti a conoscenza della notizia che l'allenatore José Mourinho è stato esonerato dal consiglio di amministrazione del nostro club, con decorrenza da oggi. Considerando che mancano esattamente 23 giorni all'assemblea generale straordinaria, la decisione del nuovo allenatore è di vitale importanza. Pertanto, dobbiamo annunciare che il nostro candidato alla carica di allenatore è Sergio Conceicao".

E poi continua: "Sergio Conceicao è pronto a unirsi al nostro club in condizioni migliori rispetto al nostro ex allenatore, José Mourinho. Considerando il carattere ambizioso e stimolante di Conceição, che è anche in linea con l'identità del nostro club, crediamo fermamente che ci condurrà ai successi desiderati.

LEGGI ANCHE: Serie A, Lecce-Milan: la partita del 'Via del Mare' in diretta | LIVE News >>>

Ci aspettiamo che la nostra dirigenza agisca con questa visione e mentalità, ed esprimiamo la nostra soddisfazione nell'intervenire se necessario. Il Fenerbahçe è più importante di qualsiasi altra cosa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA