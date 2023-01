Chelsea, Thiago Silva giura fedeltà: pronto il rinnovo di contratto

Chelsea, Thiago Silva può rinnovare

Secondo quanto riferito da Sky Uk, tra l'altro, sembrerebbe che i Blues lo vogliano blindare. Sarebbe vicino infatti l'accordo tra Thiago Silva e il Chelsea per un rinnovo contrattuale, nonostante l'età del brasiliano, che ormai va per i 39 anni. Da capire per quanti anni si legheranno le due parti.