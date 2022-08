Chelsea-Leicester, le formazioni ufficiali: Chalobah titolare / News

Ecco le formazioni ufficiali di Chelsea-Leicester, partita valida per la 4^ giornata di Premier League in programma alle ore 16:00. Da notare, tra le scelte di Thomas Tuchel, l'impiego dal primo minuto di Trevoh Chalobah, molto chiacchierato in chiave calciomercato. Il Milan lo segue da vicino e potrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto visto l'imminente arrivo in casa Chelsea di Wesley Fofana. Nonostante ciò il difensore inglese giocherà di fianco a Thiago Silva per difendere la porta di Edouard Mendy. Una pura casualità o un indizio che toglie Chalobah dal mercato? Intanto i rossoneri rimangono alla finestra.