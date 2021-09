Chaka Traoré: “Grazie, Parma. Sarò sempre grato a questa città” | News

Ecco le parole di addio al Parma di Chaka Traoré, nuovo acquisto del Milan. Il classe 2004 si aggregherà alla primavera rossonera

Intervenuto attraverso il suo profilo Instagram, Chaka Traoré ha salutato il Parma. Queste le parole del nuovo calciatore del Milan. "Grazie, Parma. Perché Parma per me è più di un club, una squadra. È casa, famiglia, la cittá che mi ha accolto 6 anni fa. Dall'Under 12 fino ad oggi tra esperienze, desideri, gol, paure, momenti indelebili. L'esordio in Serie A, attimi che non dimenticherò mai. Una crescita umana e sportiva per cui devo ringraziare Parma, il Parma e tutte le persone che ho incrociato in questi anni fantastici. Sono e sarò sempre grato a questa città, a questi club e a questi colori che rispetterò ovunque e che porto con me. Grazie, Parma!".