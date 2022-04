Cessione Milan, rinnovi in sospeso: in bilico anche i dirigenti / News

La trattativa per la cessione del Milan è più viva che mai. In stand-by i rinnovi di contratto, anche quelli di Maldini e Massara

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sulla cessione del Milan al fondo arabo 'Investcorp' dal punto di vista dei rinnovi. Se ne stavano trattando quattro, tralasciando il quinto (Franck Kessie) che è risaputo come sia andata a finire. Quest'anno si è partiti con Davide Calabria a settembre e poi, a febbraio, si è giunti all'ufficialità per Theo Hernandez. Da lì a poco si pensava ad un'accelerata per le firme di Ismael Bennacer e Rafael Leao, invece da lì a poco è regnato il silenzio. Per il primo si pensava ad un semplice ritardo, per il secondo alla questione in sospeso Sporting-Lille.