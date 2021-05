Ceccarini: “Pioli resta anche senza Champions. Sul mercato del Milan …”

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per 'TMW', ha parlato del futuro nel Milan di Stefano Pioli e del mercato estivo del club meneghino

Daniele Triolo

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per 'TuttoMercatoWeb', ha parlato del futuro del Milan, a prescindere da quello che sarà il risultato domani sera al 'Gewiss Stadium' contro l'Atalanta.

"Stefano Pioli resterà al Milan anche in caso di non qualificazione in Champions League. La volontà della dirigenza, Paolo Maldini e Frederic Massara in primis, è questa e anche la proprietà ha avallato la scelta. È evidente che la società rossonera si augura che il traguardo possa essere centrato domenica nella sfida contro l’Atalanta. E questa è una prima base importante su cui costruire il futuro".

"Il piazzamento nelle prime quattro può fare la differenza sul mercato - ha poi proseguito Ceccarini -. Con almeno 30 milioni in più il Milan si può muovere meglio per arrivare ai suoi obiettivi. Gli sforzi saranno concentrati in attacco dove ci dovrebbero essere due partenze: quella di Mario Mandzukic e probabilmente di Samu Castillejo".

"Per il ruolo di punta centrale, considerato che Dusan Vlahovic ad oggi è inarrivabile (la Fiorentina non lo vende e comunque la valutazione sarebbe di 60 milioni di euro), ecco che il Milan sta pensando ad altre soluzioni. In casa rossonera è tornato di moda il nome di Olivier Giroud, che a giugno si svincolerà dal Chelsea".

"Per quanto riguarda l’esterno offensivo un giocatore che piace molto è il classe 2000 Amine Adli del Tolosa, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022", ha concluso Ceccarini sul mercato del Diavolo. Leggi qui le dichiarazioni di Pioli alla vigilia di Atalanta-Milan >>>