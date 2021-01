Ceccarini: “Il Milan vuole chiudere per Simakan: occhio al Lipsia”

Milan, Ceccarini: Simakan, Kabak e Calhanoglu. Le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il giornalista Nicolò Ceccarini, attraverso un editoriale su Tuttomercatoweb.com, ha parlato del mercato del Milan. “Il Milan continua a spingere forte su Simakan. I rossoneri stanno lavorando per chiudere l’operazione con lo Strasburgo. Anche perché i pericoli non mancano. Il Lipsia infatti ha pareggiato l’offerta dei rossoneri di 15 più 3 di bonus. Il club francese continua a chiedere 18 più 2 ma Maldini e Massara confidano di poter trovare l’intesa a qualcosa meno, considerata anche la volontà del giocatore che ha già un accordo con il Milan. Sono ore importanti insomma, in caso di complicazioni resta sempre Kabak come alternativa. Di certo c’è che presto Pioli potrà avere a disposizione un’arma in più per la difesa. Il club rossonero però non ha intenzione di fermarsi qua. L’obiettivo è prendere un centrocampista. La prossima settimana intanto ci sarà un nuovo incontro con l’agente di Calhanoglu per parlare del rinnovo”.

