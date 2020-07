Ceccarini: “Il Milan lavora per Rebic e Szoboszlai. Su Donnarumma …”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato nel suo editoriale per la redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘ delle ultime mosse del Diavolo in vista dell’estate.

“Cominciano a delinearsi anche le strategie del Milan. Dopo il rinnovo di Stefano Pioli fino al 2022, Frederic Massara e Paolo Maldini sono già al lavoro per cercare di costruire una squadra più forte. L’obiettivo è anche iniziare a risolvere alcune situazioni complicate”, ha esordito Ceccarini.

“La prima riguarda Gigio Donnarumma. Il portierone rossonero ha dato la sua disponibilità a prolungare il contratto e presto potrebbero esserci novità. L’altra possibile grande notizia è la permanenza di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese ha un ottimo rapporto con Pioli e il fatto che l’anno prossimo sarà ancora lui l’allenatore del Milan cambia le carte in tavola. È chiaro che c’è da fare tutta una trattativa, anche perché la richiesta di Zlatan è alta, ma le basi per trovare un punto di incontro non mancano”.

“Il Milan sta poi lavorando anche su Ante Rebic (che vorrebbe acquistare dall’Eintracht già adesso nonostante il prestito già stabilito anche per la prossima stagione) e Dominik Szoboszlai. Due operazioni diverse ma molto importanti”, ha concluso Ceccarini. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS DI GIANLUCA DI MARZIO SUL POSSIBILE RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>

