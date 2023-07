Lo strano caso di Hakim Ziyech. Milan, hai evitato un guaio?

Il caso di Hakim Ziyech scuote il Chelsea dopo aver visto saltare per la seconda volta il trasferimento del marocchino, in passato vicinissimo al Milan.

L'esterno del Chelsea (vicinissimo qualche mese fa al Milan ) non ha passato le visite mediche all' Al Nassr . A Hakim Ziyech sarebbe stato riscontrato un problema al ginocchio, secondo Sky Sports UK. E' la seconda volta nel giro di pochi mesi che salta un suo trasferimento. A Gennaio doveva andare infatti al PSG . Era tutto fatto, comprese le visite mediche, poi il pasticcio: i parigini hanno inviato in ritardo i documenti necessari per completare l'operazione, facendola definitivamente sfumare. Un caso? Sicuramente un mistero.

Anche perchè il giocatore ha (ottimamente) giocato il Mondiale in Qatar con il suo Marocco, per poi eclissarsi al Chelsea in questo 2023. Da quando i Blues hanno rivoluzionato la loro rosa nel mercato di gennaio, il minutaggio dell'esterno classe 1993 è andato progressivamente scemando, giocando solo due partite per tutti i 90 minuti. Per il resto, qualche scampolo di partita e tante esclusioni (anche dai convocati). Che il Milan abbia scansato un problema? C'è chi dice, addirittura, un pacco. Chi lo sa! Ad oggi Hakim Ziyech rimane però sicuramente un mistero.