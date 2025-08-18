Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Caso portieri al Manchester United: l’ex Milan Donnarumma la soluzione?

CALCIOMERCATO

Caso portieri al Manchester United: l’ex Milan Donnarumma la soluzione?

Gianluigi Donnarumma PSG
Secondo quanto riporta calciomercato.com, l'ex Milan Gianluigi Donnarumma potrebbe essere cercato a breve dal Manchester United
Redazione PM

Onana fuori per scelta tecnica, Bayindir colpevole sul gol. C'è un caso portiere al Manchester United. La soluzione è l'ex Milan Donnarumma? Secondo quanto riporta calciomercato.com, i 'Red Devils' potrebbero decidere di investire su un nuovo estremo difensore da qui al termine del calciomercato.

Donnarumma al Manchester United?

—  

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, è stato ormai scaricato dal Paris Saint-Germain. Una notizia clamorosa, che ha scosso il calcio italiano ed europeo nelle ultime settimane. Oltre all'acquisto dal Lille di Chevalier, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'esclusione di 'Gigio' dall'elenco dei convocati per la Supercoppa Europea. L'allenatore Luis Enrique si è assunto la responsabilità di questa scelta molto particolare. Donnarumma, infatti, ha trascinato il PSG alla conquista dell'ultima edizione della Champions League a suon di grandi parate.

LEGGI ANCHE

Ora le big di Premier League potrebbero sfidarsi per ingaggiare il capitano della Nazionale. Chelsea, Manchester City e Manchester United sembrano le più interessate. Come fa notare calciomercato.com, i 'Red Devils' potrebbero essere i più bisognosi di un portiere del calibro di Donnarumma.

LEGGI ANCHE: Emergenza attacco in casa Milan: dopo Leao, la sfida passa per Gimenez>>> 

Oggi, nella prima giornata di Premier League, lo United ha ospitato a Old Trafford l'Arsenal. La squadra di Arteta è uscita vittoriosa dalla sfida grazie a un gol di Calafiori. L'ex Bologna ha depositato in rete una palla smanacciata male dal portiere Bayindir, scelto da Amorim al posto di Onana. Il portiere ex Inter non è nemmeno stato portato in panchina e potrebbe essere ceduto in queste ultime settimane di calciomercato. Se questa cessione dovesse avvenire, il Manchester United potrebbe fiondarsi su Donnarumma.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA