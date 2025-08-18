Caso portieri al Manchester United: l’ex Milan Donnarumma la soluzione?

Ora le big di Premier League potrebbero sfidarsi per ingaggiare il capitano della Nazionale. Chelsea, Manchester City e Manchester United sembrano le più interessate. Come fa notare calciomercato.com, i 'Red Devils' potrebbero essere i più bisognosi di un portiere del calibro di Donnarumma.
Oggi, nella prima giornata di Premier League, lo United ha ospitato a Old Trafford l'Arsenal. La squadra di Arteta è uscita vittoriosa dalla sfida grazie a un gol di Calafiori. L'ex Bologna ha depositato in rete una palla smanacciata male dal portiere Bayindir, scelto da Amorim al posto di Onana. Il portiere ex Inter non è nemmeno stato portato in panchina e potrebbe essere ceduto in queste ultime settimane di calciomercato. Se questa cessione dovesse avvenire, il Manchester United potrebbe fiondarsi su Donnarumma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA