Caso portieri al Manchester United: l’ex Milan Donnarumma la soluzione?

Donnarumma al Manchester United?

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, è stato ormai scaricato dal Paris Saint-Germain. Una notizia clamorosa, che ha scosso il calcio italiano ed europeo nelle ultime settimane. Oltre all'acquisto dal Lille di Chevalier, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'esclusione di 'Gigio' dall'elenco dei convocati per la Supercoppa Europea. L'allenatore Luis Enrique si è assunto la responsabilità di questa scelta molto particolare. Donnarumma, infatti, ha trascinato il PSG alla conquista dell'ultima edizione della Champions League a suon di grandi parate.