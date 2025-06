Cambiaso: “Sono felice alla Juventus, mai chiesto di andare via”

Il difensore della Juventus e della Nazionale, Andrea Cambiaso, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Tra le altre cose, ha parlato anche di Igor Tudor: "Il mister ha centrato l’obiettivo della Champions, meritandosi la conferma, e con noi si è presentato molto bene, aiutandoci in un momento delicato in cui non c’era tempo per sperimentare. Dovevamo solo centrare l’obiettivo, perciò ha lavorato tanto sull’aspetto mentale ed è stato molto bravo. Adesso sarà diverso, faremo la preparazione con lui e si potrà lavorare di più tatticamente. Abbiamo già annusato qualcosa. Siamo tutti molto contenti di andare avanti con lui. Dobbiamo avere l’ossessione di vincere, il sogno è riuscirci anche al Mondiale".

Ha aggiunto poi, parlando invece del suo presente a tinte bianconere, viste le voci che lo accostavano al Milan:"Io sono felice qua. Con Tudor non ho parlato ma so che la società e il mister stravedono per me. Sento la fiducia di tutti, sto bene a Torino e non ho mai chiesto di andare via. È una stagione difficile anche per me, la seconda parte non è andata come avrei voluto, ma ora mi sono messo tutto alle spalle. Ora mi sento bene e la condizione crescerà con le partite. Ho avuto problemi fisici che mi hanno condizionato pesantemente ma nulla di più, ho 25 anni e gioco nella Juventus, altri problemi non ne ho."