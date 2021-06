Calhanoglu, addio al Milan. E’ arrivato come il re delle punizioni, ma…

Hakan Calhanoglu è arrivato al Milan come il re delle punizioni. Come sono andate realmente le cose? Ecco i numeri del turco

Andiamo però a vedere i numeri. Calhanoglu, come tutti ricordano, è arrivato a Milano come il re delle punizioni. La nomea è stata rispettata in maglia rossonera? La risposta non può che essere negativa. Il trequartista ha disputato 172 presenze con il Diavolo in cui ha segnato 32 gol e totalizzato 48 assist. I gol su punizione sono stati quattro: Fiorentina, Verona, Atalanta e Celtic. Queste le sue vittime.