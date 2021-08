Calcomercato Milan – Florenzi, vicina l’intesa con la Roma | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: conferme sull'interesse per Alessandro Florenzi, calciatore della Roma. Ecco come stanno le cose

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i contatti tra Milan e Florenzi risalgono già a qualche settimana fa. Il club rossonero, infatti, avrebbe ottenuto già da diverso tempo il sì del giocatore, che è consapevole di non far più parte dei piani della Roma. Maldini e Massara sembrano voler accelerare nelle prossime ore, visto le difficoltà per arrivare a Diogo Dalot. In realtà, non dimentichiamo, Florenzi può giocare anche come ala destra in alternativa a Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo.