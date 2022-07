Calciomercato Milan – Tormentone De Ketelaere a un passo dall’epilogo

È arrivato il rilancio del Milan nella trattativa di calciomercato per l'acquisto di Charles De Ketelaere dal Bruges . Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il Diavolo, infatti, ha ritoccato la sua proposta al Bruges, arrivando a 35 milioni di euro complessivi , di cui 31 di parte fissa e 4 di bonus , metà dei quali facilmente raggiungibili.

Dal Belgio rimbalza come tale proposta non sia del tutto sufficiente per accontentare il club nerazzurro, che vorrebbe 35 milioni di euro di parte fissa più bonus. Ma la verità è che il giocatore non è mai stato così vicino ad indossare i colori rossoneri. Paolo Maldini e Frederic Massara sono convinti di aver fatto il massimo sforzo possibile.