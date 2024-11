Calciomercato – Zirkzee potrebbe tornare in Serie A: scambio con …

Calciomercato, secondo il quotidiano turco Fanatik Joshua Zirkzee, ex Bologna, potrebbe tornare in Serie A grazie ad uno scambio.

La sessione invernale del calciomercato si sta avvicinando e si pensa anche alla prossima sessione estiva. Il quotidiano sportivo turco Fanatik, infatti, scrive di un possibile ritorno in Serie A di Joshua Zirkzee . L'olandese, ora al Manchester United , non sta andando bene in Inghilterra e potrebbe diventare un obiettivo di diverse squadre.

Il quotidiano turco scrive di un suo possibile ritorno in Italia grazie ad un clamoroso scambio col Napoli. Lo scambio in questo porterebbe Zirkzee in azzurro e Victor Osimhen al Manchester United più un conguaglio per pareggiare il valore dei due cartellini. L'attaccante nigeriano, in prestito al Galatasaray, sta andando benissimo: in questa stagione ha giocato 9 partite, segnato 8 gol e fornito 2 assist.