Zaniolo congelato, solo timidi sondaggi del Milan: la situazione

La situazione legata al futuro di Nicolò Zaniolo pare sia in fase di stallo. Soltanto timidi sondaggi di Milan, Juventus e Newcastle per il calciatore della Roma in questa sessione estiva di calciomercato. Gli ultimi aggiornamenti de 'La Gazzetta dello Sport' sono chiari. Zaniolo è rientrato dalle vacanze. Adesso si trova nella sua abitazione ligure e sta seguendo un programma di allenamento per restare in forma e farsi trovare pronto al rientro, pur non sapendo se quest’ultimo sarà a Trigoria o altrove.