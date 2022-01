Calciomercato – Yuri Alberto allo Zenit: è stato spesso accostato al Milan

Yuri Alberto è il nuovo attaccante dello Zenit San Pietroburgo. Il brasiliano è stato spesso accostato al Milan sul calciomercato

Nei prossimi mesi il Milan dovrà ragionare sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: sarà rinnovo o addio? Nel frattempo sono molti i nomi accostati ai rossoneri per l'attacco. Uno tra questi era sicuramente Yuri Alberto, ma il giocatore è sfumato perché è stato ufficializzato dallo Zenit San Pietroburgo. Con l'Internacional di Porto Alegre ha segnato 22 gol in 56 presenze complessive. Le Top News di oggi sul Milan: Tomori accelera per il derby, dal Tottenham il colpo last-minute?