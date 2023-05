Calciomercato – Xhaka proposto al Milan: la risposta del Diavolo

Uno dei centrocampisti più contesi delle ultime sessioni di calciomercato spicca senza dubbio Granit Xhaka . Lo svizzero, come noto da tempo, lascerà l' Arsenal al termine della stagione e su di lui avrebbero messo gli occhi diversi club tanto in Premier League quanto in Bundesliga .

Il giocatore, già vicino in passato a vestire la maglia della Roma, con ogni probabilità si accaserà invece al Bayer Leverkusen e secondo quanto riportato da Lorenzo Lepore tramite il proprio profilo 'Twitter' l'intesa sarebbe molto vicina. Il collega di 'arsenalinformer.co.uk' ha però rivelato un'indiscrezione. Granit Xhaka, infatti, sarebbe stato offerto anche al Milan, che ha gentilmente declinato la proposta, dal momento in cui sarebbe già al lavoro su altri obiettivi in quella zona del campo.