Troppi per le politiche aziendali del Milan. Theo del resto, in caso di permanenza di Andrea Cambiaso, non sarebbe una necessità per i bianconeri. "Ciò non toglie che un affare che oggi rappresenta solo uno scenario, fra un mese potrebbe diventare una trattativa", ha però chiosato il 'CorSera' sul tema. Chi vivrà, vedrà.