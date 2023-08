Calciomercato – Veliz: “Aspetto solo di firmare il mio contratto”

Alejo Veliz, attaccante accostato al Milan, è pronto a diventare un nuovo calciatore del Tottenham. Ecco le sue parole in partenza per Londra

Fabrizio Romano, tramite il suo profilo Twitter, ha riportato le parole di Alejo Veliz in partenza per diventare un nuovo giocatore del Tottenham. L'argentino era stato anche accostato al Milan. Ecco il tweet.

"Alejo Véliz in viaggio verso Londra: "Aspetto solo di firmare il mio contratto con gli Spurs, è imminente"... Véliz conferma di non essere ceduto in prestito a Rosario: "Saluterò i tifosi con un messaggio formale". "Ho parlato con Gio Lo Celso e mi ha detto che avrò il suo sostegno"".