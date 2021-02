Calciomercato – Vagnati: “Rinnovo Belotti? Vogliamo continuare insieme”

Accostato negli ultimi giorni con maggiore forza al Milan, di Andrea Belotti ha parlato il ds del Torino Davide Vagnati intervistato da Sky Sport. “Un segnale dal giocatore? Non vorrei parlare sempre del contratto di Andrea. Per noi è un giocatore fondamentale, le porte del Torino sono sempre aperte per lui. È evidente che noi vogliamo continuare il rapporto con lui e cercheremo di andare incontro a quelle che sono le esigenze del nostro capitano” ha detto il direttore sportivo granata.

