Calciomercato – Belotti al Milan? L’attaccante non rinnova con il Torino

Belotti addio al Torino: le ultime sul calciomercato del Milan

Andrea Belotti potrebbe dire clamorosamente addio al Torino. Secondo Tuttosport, in edicola questa mattina, il centravanti avrebbe deciso, almeno per il momento, di non rinnovare con i granata. Il contratto del Gallo è in scadenza nel 2022, ma da parte del giocatore non c’è in questo momento la voglia di affrontare il discorso

Ricordiamo che Belotti è stato accostato in più occasioni al Milan e che l’attaccante è un grande tifoso rossonero. Andrea potrebbe essere il nome giusto per il dopo Ibrahimovic, che deciderà nelle prossime settimane se continuare a giocare o meno con il Milan nella prossima stagione.

Di sicuro l'opzione Belotti resta un'ipotesi concreta almeno fino a quando non rinnoverà il suo contratto con il Torino. Cairo, ovviamente, vuole la permanenza del capitano granata, ma la sensazione è che l'ex Palermo voglia lottare per le posizioni vertice. Insomma, il Milan sarebbe proprio la destinazione ideale per l'attaccante.