ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati è arrivato poco fa a Casa Milan per chiudere il trasferimento di Ricardo Rodríguez in granata. Si tratta sui bonus e i dettagli di un accordo che potrebbe davvero chiudersi in questa giornata. Ieri a Casa Milan c’era anche l’agente Gianluca Di Domenico, mentre oggi solo il dirigente del Toro. Segnale di come i dettagli da risolvere siano ora esclusivamente tra i due club.

