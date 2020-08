Calciomercato Milan – Terminato l’incontro con l’agente di Conti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – E’ terminato da poco l’incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e l’agente di Andrea Conti. In via Aldo Rossi, infatti, oggi pomeriggio si è visto Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri del laterale destro del Milan. L’incontro non è durato molto e l’agente uscito dagli uffici ha dichiarato che il colloquio è andato bene.

Quella tra Giuffredi e la dirigenza rossonera potrebbe essere stata una chiacchierata per fare il punto della situazione sul futuro del terzino di Lecco. Al momento non risultano offerte presentate sul piatto per Andrea Conti.

