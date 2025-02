Calciomercato, un obiettivo del Milan conferma: “A giugno sarò libero”

Intervistato da Onze Mondial, Jonathan David, attaccante del Lille e spesso accostato al Milan, ha parlato così del suo futuro: "Sì, sarò libero alla fine della stagione. E per quanto riguarda il mio futuro, spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del mondo, se ci riuscirò. Prima di tutto, però, voglio solo divertirmi, non dimenticare mai che il calcio è divertimento. Ho iniziato a giocare a calcio perché mi divertivo. E anche se ormai è diventato un lavoro, bisogna ricordare che mi sveglio ogni mattina per il calcio, per il gusto di giocare".