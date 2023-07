Calciomercato Milan – Umtiti può rimanere in Italia, Monza interessato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore Samuel Umtiti potrebbe rimanere in Italia con il Monza interessato al suo ingaggio

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore Samuel Umtiti, dopo aver concluso la stagione in prestito al Lecce, potrebbe rimanere in Italia. Il Monza, infatti, starebbe pensando a lui per rinforzare il proprio reparto difensivo. Umtiti, svincolato dopo aver terminato il suo contratto con il Barcellona, era stato accostato anche a Milan e Napoli.