Calciomercato – UFFICIALE: Umtiti è un nuovo calciatore del Lecce / News

Samuel Umtiti è ufficialmente un nuovo calciatore del Lecce. Il difensore francese arriva dal Barcellona in prestito secco

Quando l'impossibile diventa possibile: Samuel Umtiti è ufficialmente un calciatore del Lecce. Il difensore, soltanto 4 anni fa, ha vinto, da titolare, il Mondiale con la Francia. Negli ultimi anni, con la maglia del Barcellona, si è un po' perso e, per questo motivo, ha voglia di riscattarsi. Il Lecce ha colto l'occasione al volo e non vede l'ora di accoglierlo. Il calciatore arriverà questa sera intorno alle ore 20 per sostenere le visite mediche. Ecco il comunicato del club giallorosso.