Calciomercato – Ufficiale: Liverani è il nuovo allenatore del Parma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO PARMA – Grande cambiamento in casa Parma. Dopo l’esonero di Roberto D’Aversa, protagonista della cavalcata che ha portato gli emiliani dalla Serie C alla A, il club parmigiano ha annunciato l’ingaggio di Fabio Liverani, ex allenatore del Lecce, fino al giugno 2022. Ecco il comunicato ufficiale del Parma.

“Il Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo sino al 30 Giugno 2022 con Fabio Liverani, che a partire dal 1 settembre 2020 assumerà l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra”

