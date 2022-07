Calciomercato – Ufficiale: Kessié nuovo centrocampista del Barcellona

Franck Kessié, al Milan dal 2017 al 2022, è un nuovo giocatore del Barcellona. Per l'ivoriano contratto quadriennale con i catalani

Franck Kessié, calciatore del Milan per cinque stagioni dal 2017 al 2022, si è svincolato, come noto, dallo scorso 1° luglio. Da oggi è ufficiale il suo trasferimento a parametro zero al Barcellona. Lo ha comunicato il club catalano attraverso i suoi canali social e sul sito web.