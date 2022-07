Calciomercato – Ufficiale: Gabriel Jesus nuovo attaccante dell’Arsenal

Gabriel Jesus passa ufficialmente dal Manchester City all'Arsenal: il comunicato ufficiale. In passato il brasiliano accostato anche al Milan

Gabriel Jesus , attaccante brasiliano classe 1997 accostato anche al Milan dai 'rumors' di dei mesi scorsi, si è trasferito ufficialmente dal Manchester City all' Arsenal . I 'Gunners' hanno ufficializzato il nuovo acquisto attraverso i loro canali social e sul sito web.

L'ex centravanti del Palmeiras, che indossava la maglia dei 'Citizens' dal gennaio 2017, lascia, dunque, la squadra di Pep Guardiola dopo 236 partite in gare ufficiali con 95 gol all'attivo in tutte le competizioni. Non è stata resa nota la durata del contratto siglato da Gabriel Jesus con l'Arsenal.