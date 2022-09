Calciomercato – Ufficiale: Diallo è un nuovo calciatore del Lipsia / News

Finisce la telenovela Abodu Diallo. Il senegalese, in diverse sessioni di calciomercato, è stato accostato al Milan come possibile rinforzo in difesa. Messo nella lista degli esuberi dal Psg, il classe 1996 si è trasferito al fotofinish in Germania, precisamente all'RB Lipsia, in prestito con diritto di riscatto.