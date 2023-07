Calciomercato – Ufficiale: Danjuma all’Everton. Era stato accostato al Milan

Uno dei nomi accostati al Milan in questa sessione di calciomercato per il reparto d'attacco è stato Arnaut Danjuma . Il duttile olandese sembrava essere vicino ai rossoneri, ma nella trattativa si sarebbe poi inserito l' Everton , che alla fine l'ha spuntata e, nella giornata di oggi, il suo arrivo ai Toffees è stato reso ufficiale.

A formalizzare il trasferimento è stato proprio l'Everton attraverso il proprio profilo 'Twitter', in cui è stato postato un video per annunciare il suo arrivo in Premier League. Un altro prestito in Inghilterra, dunque, per Arnaut Danjuma, che l'anno scorso era approdato al Tottenham.