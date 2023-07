Calciomercato – Udinese a Milano per parlare di Samardzic con tre club

Secondo quanto riferito da 'Sportitalia', infatti, la dirigenza dell'Udinese sarebbe in queste ore a Milano per incontrare tre club di Serie A in merito al futuro dello stesso Lazar Samardzic. Sul taccuino del club bianconero sarebbero in programma incontri con Milan, Inter e Napoli. LEGGI ANCHE: Milan, le prime parole di Loftus-Cheek in rossonero >>>