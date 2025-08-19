Calciomercato, tre club di Premier League sull’ex Milan Paquetà

Caught Offside riferisce dell'interesse del Tottenham e del Crystal Palace. Questi ultimi si sono fatti avanti per Paquetà nel caso in cui partisse Eze, destinato ad accasarsi proprio al Tottenham.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
EX MILAN
Lucas Paquetà, ex Milan, è uscito dal tunnel. A fine luglio è stato assolto da ogni accusa legata al caso scommesse che lo aveva coinvolto dall'estate del 2023. La Football Association inglese lo ha ritenuto non colpevole di aver scommesso su dei propri cartellini gialli. Questo caso lo ha tenuto lontano dal campo e ha compromesso il suo trasferimento al Manchester City la scorsa estate. Ora è pronto a tornare sul rettangolo verde. Ma non è detto che lo farà in maglia West Ham. Secondo quanto riporta il portale inglese Caught Offside, infatti, tre club di Premier League sono sulle sue tracce.
Dopo l'operazione saltata l'estate scorsa proprio a causa del caso scommesse, Pep Guardiola sembra pronto a tornare alla carica per il brasiliano. Il West Ham ha fissato il prezzo del cartellino tra 35 e 45 milioni di euro. Non solo i 'Citizens', però, sono interessati a lui.
Caught Offside riferisce dell'interesse del Tottenham e del Crystal Palace. Questi ultimi si sono fatti avanti per Paquetà nel caso in cui partisse Eze, destinato ad accasarsi proprio al Tottenham.
© RIPRODUZIONE RISERVATA