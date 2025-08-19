Calciomercato, tre club di Premier League sull’ex Milan Paquetà

Lucas Paquetà, ex Milan, è uscito dal tunnel. A fine luglio è stato assolto da ogni accusa legata al caso scommesse che lo aveva coinvolto dall'estate del 2023. La Football Association inglese lo ha ritenuto non colpevole di aver scommesso su dei propri cartellini gialli. Questo caso lo ha tenuto lontano dal campo e ha compromesso il suo trasferimento al Manchester City la scorsa estate. Ora è pronto a tornare sul rettangolo verde. Ma non è detto che lo farà in maglia West Ham. Secondo quanto riporta il portale inglese Caught Offside, infatti, tre club di Premier League sono sulle sue tracce.