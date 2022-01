Calciomercato Torino – Preso Pellegri: domani a disposizione di Juric

Pietro Pellegri sarà il prossimo acquisto del Torino nel calciomercato invernale. Lascia dunque il Milan ed arriverà in granata dal Monaco

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Pietro Pellegri sia il prossimo colpo di calciomercato del Torino. L'attaccante genovese, classe 2001, lascia dunque il Milan dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato pochissimo (127' in 6 presenze in Serie A) e si è infortunato spesso.