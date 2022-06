Calciomercato – Torino, l’ex rossonero Piatek per sostituire Belotti?

Krzysztof Piatek, ex attaccante del Milan, non sarà confermato dalla Fiorentina. Potrebbe, però, restare in Serie A e giocare in granata

Il Torino di Ivan Juric è alla ricerca di un attaccante nel calciomercato estivo e il nome di Krzysztof Piatek aleggia nei corridoi della sede del club granata. Potrebbe, infatti, essere proprio il 'Pistolero' polacco, ex attaccante del Milan per una stagione, dal gennaio 2019 al gennaio 2020 , il maggiore indiziato a rimpiazzare il capitano, il 'Gallo' Andrea Belotti , che non rinnoverà il suo contratto con la società piemontese.

Per 'Tuttosport' oggi in edicola, ad ogni modo, le cifre per l'approdo di Piatek al Torino ancora non coincidono. La certezza è che la Fiorentina non lo riscatterà, visto che l'Hertha Berlino, proprietario del cartellino del centravanti, non intende fare sconti rispetto ai 15 milioni di euro pattuiti tra le parti durante l'ultimo calciomercato invernale. Il Toro, quindi, dovrà trattare con i tedeschi, ben sapendo quale sarà la loro richiesta per il giocatore. Milan, ecco cosa manca per il rinnovo di Maldini >>>