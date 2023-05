Calciomercato Milan – Il Torino mette gli occhi su Tatarusanu: le news

Sebbene la sessione estiva di calciomercato ancora non abbia aperto i battenti, le società avrebbero già cominciato a lavorare sotto traccia per non farsi trovare impreparate. Tra queste c'è anche il Torino, che avrebbe necessità di trovare un secondo portiere per la prossima stagione, che possa agire da vice Vanja Milinkovic-Savic.