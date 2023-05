Milan, la probabile formazione per la Cremonese: Rebic guida l’attacco

Dopo il pareggio conquistato in extremis contro la Roma, per il Milan è già tempo di voltare pagina, anche perché mercoledì 3 maggio alle ore 21:00, a 'San Siro', arriva la Cremonese. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrebbe lanciare tra i pali il solito Mike Maignan, mentre la difesa potrebbe essere composta da Davide Calabria, Pierre Kalulu, Malick Thiaw, che sostituisce lo squalificato Fikayo Tomori, e Theo Hernandez. In mediana spazio a Ismael Bennacer e Rade Krunic, mentre Ante Rebic guiderà l'attacco del Diavolo, supportato da Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere, all'ennesim banco di prova, e Rafael Leao.