Calciomercato – Torino-Milan è anche la sfida per Belotti | News

Come viene riportato da Sportmediaset Torino-Milan è una sfida anche per Andrea Belotti, in scadenza di contratto nel 2022

Salvatore Cantone

Sportmediaset si concentra su Torino-Milan. La gara è molto importante per le due squadre per centrare i rispettivi obiettivi, cioè quello della Champions League e quello della salvezza. La partita di stasera, però, può essere considerata anche una sfida di calciomercato per Andrea Belotti. Il centravanti ha un contratto in scadenza nel 2022 e Maldini e Massara sono molto interessati al suo acquisto..

Belotti è sempre stato tifoso del Milan, e dunque ovviamente sarebbe felice del trasferimento in rossonero. Il suo arrivo in ogni caso non sarà facile, visto che il Torino non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo bomber. Se ne riparlerà in estate, ma il Milan ci proverà, visto che serve assolutamente una punta da affiancare a Ibrahimovic nella prossima stagione. Ecco come e dove vedere Torino-Milan stasera >>>