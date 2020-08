ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Una delle idee di Marco Giampaolo è portare Rade Krunic al Torino. Tuttavia, ad oggi la priorità del club granata si chiama Lucas Biglia che sta seriamente pensando di accettare la proposta di Urbano Cairo e trasferirsi nel capoluogo piemontese. Come scrive la Gazzetta più in là si potrà parlare col Milan anche del possibile trasferimento del centrocampista bosniaco che Giampaolo ha già allenato sia in rossonero che all’Empoli.

