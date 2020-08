Calciomercato Milan – Per Bonaventura è in vantaggio il Verona

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, è l’Hellas Verona di Ivan Jurić la squadra al momento in pole position per assicurarsi le prestazioni dello svincolato centrocampista Giacomo ‘Jack’ Bonaventura.

Classe 1989, Bonaventura è reduce da sei stagioni nel Milan. Assistito da Mino Raiola ed alla ricerca di una nuova sistemazione per la stagione 2020-2021, Bonaventura piace anche al Benevento di Filippo Inzaghi ed al Torino di Marco Giampaolo. Gli scaligeri offrirebbero a Bonaventura un contratto biennale. ALTRO SVINCOLATO DI LUSSO IN CASA MILAN PRONTO AD ACCASARSI ALTROVE >>>